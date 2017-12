Liga, Barcellona-Deportivo 4-0, Messi tre pali e un rigore fallito

Leo Messi tornerà a casa con un sorriso grande così comunque. Perché se il Barcellona vince 4-0 e vola a +11 sul Real Madrid a sei giorni dal Clasico, non puoi non essere felice. Certo, un piccolissimo rammarico resterà comunque, perché nel giorno in cui celebra la Scarpa d'Oro della scorsa stagione mostrandola fiero al Camp Nou, è un peccato non aver segnato neppure un gol a un Deportivo La Coruña massacrato. Eppure di opportunità ne ha avute davvero tante.



Il Barça dilaga, dunque: Messi comincia la sagra dei gol falliti al 3', ma, dopo l'infortunio di Paco Alcacer, c'è il suo zampino nel vantaggio di Suarez: un centravanti di vecchio stampo solo davanti al portiere avrebbe calciato, Leo preferisce l'assist per far segnare il compagno a porta vuota. Prima dell'intervallo la sfortuna si abbatte sull'argentino: traversa al 37', palo al 41', ma sulla respinta Paulinho fa 2-0.



Nella ripresa il Barça mette subito al sicuro il risultato con Luis Suarez su assist di Sergi Roberto, poi Messi prosegue nella giornata stregata: altro palo al 67' e rigore sbagliato (con bella parata del portiere Ruben) al 70'. Ci pensa Paulinho a trasformarsi in goleador realizzando la doppietta personale: 4-0 e allora poco male se Leo resta a secco. L'Atletico Madrid, secondo, è a -6 e il Barça, per una notte, non è stato solo solido come in tutta la stagione, ma anche meravigliosamente spettacolare.