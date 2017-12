Liga: Barcellona-Celta Vigo 2-2, il Real non ne approfitta

"Questa Liga è già del Barcellona". Magari Hristo Stoichkov avrà ragione, ma le sue parole alla vigilia della sfida con il Celta Vigo non hanno certo portato fortuna. I blaugrana, dopo l'1-1 di Valencia, si fermano per la seconda volta consecutiva in campionato, pur conservando l'imbattibilità: al Camp Nou devono accontentarsi del 2-2, in un pomeriggio che fa riemergere gli antichi difetti in fase difensiva. Un assist per il Valencia e l'Atletico che si porta a -6 vincendo 2-1 in rimonta contro la Real Sociedad: sotto nel primo tempo, i colchoneros ribaltano il risultato con Filipe Luis e un gol di Griezmann all'88'.



A Barcellona, invece è Iago Aspas, stella del Celta Vigo, a creare problemi alla retroguardia catalana: suo il gol che al 20' del primo tempo sblocca il risultato, suo l'assist a Gomez per la rete del definitivo 2-2 al 25' della ripresa. Il Barça era riuscito a ribaltare l'iniziale svantaggio grazie a Leo Messi (assist di Paulinho) e Luis Suarez (cross basso di Jordi Alba), ma si è fatto trovare sbilanciato anche quando era avanti. Nel finale, poi, Piqué ha colpito un palo e il Celta, che ha avuto 4 ammoniti negli ultimi 10 minuti (recupero compreso), ha resistito. E le polemiche non sono mancata neppure stavolta, come a Valencia: al Barça è stato annullato un gol regolare sull'1-1, con Suarez che era in gioco sull'assist di Messi.



Il Real Madrid non approfitta della frenata della capolista e non va oltre lo 0-0 contro l'Athletic Bilbao: la vetta resta lontana 8 punti. Il palo ferma Benzema e Ronaldo ma anche i baschi sfiorano il gol in diverse circostanze, soprattutto con Aduriz. Nel finale poi le merengues si innervosiscono e chiudono l gara in 10 per l'esupulsione di Sergio Ramos (doppio giallo).