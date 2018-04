Liga: Barcellona campione, il Deportivo di Seedorf retrocede

Il Barcellona chiude i conti con tre giornate d'anticipo: Messi - che firma una tripletta - e compagni battono in trasferta il Deportivo La Coruna 4-2 e si laureano campioni di Spagna. La vittoria al Riazor lascia l'Atletico Madrid a 11 punti di distanza a tre turni dalla fine, i blaugrana festeggiano il venticinquesimo titolo nazionale (settimo negli ultimi dieci anni) tornando a trionfare in patria a due anni di distanza dall'ultimo successo.



Allo stesso tempo il Deportivo, allenato da Clarence Seedorf, è condannato alla retrocessione con il Las Palmas e il Malaga. La prima Liga per Ernesto Valverde arriva con il tris di Messi (con tre assist di Suarez) e la rete di Coutinho che rendono inutili quelle di Perez e Colak dei padroni di casa.



Dietro al Barça si conferma l'Atletico Madrid che passa nel finale in trasferta contro l'Alaves e blinda per il momento il secondo posto aumentando il vantaggio sul Real (+4), vittorioso ieri per 2-1 sul Leganes, che però ha disputato una partita in meno. Simeone, che lascia a riposo Saul e Griezmann in vista della semifinale di ritorno di Europa League contro l'Arsenal, sorride grazie al rigore concesso per fallo di mano di Wakaso e trasformato da Gameiro al 78'. Sette minuti prima Torres si era fatto parare un altro penalty da Sivera. I colchoneros hanno chiuso in 10 per l'espulsione (doppio giallo) di Correa.