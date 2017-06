Liga, Barcellona-Atletico Madrid 1-1: Correa ammutolisce il Camp Nou. Il Real Madrid resta primo

Nella quinta giornata della Liga il Real Madrid rallenta la sua corsa in testa alla classifica facendosi fermare sul risultato di 1-1 dal Villareal al Santiago Bernabeu. La squadra di Zidane, quattro vittorie nelle prime quattro giornate, si presenta in campo con la formazione tipo e con Kovacic titolare a centrocampo, ma ad andare in vantaggio è il Sottomarino Giallo, che colpisce allo scadere del primo tempo con Bruno. Nella ripresa i Blancos reagiscono e si riversano nella metà campo avversaria, ma il Villareal si chiude bene e solo un perentorio colpo di testa di Sergio Ramos spezza la resistenza della squadra di Escribá. Il Real è resta in testa alla classifica con 13 punti, visto il pareggio, per 1-1, tra Barcellona e Atletico Madrid. I Blaugrana vanno in vantaggio con Rakitic nel primo tempo, ma nella ripresa la squadra di Simeone trova il gol del pari con Correa. Il Barça sale a quota 10, mentre l'Atletico va a 9. Apprensione per Messi, uscito al 59' per un problema all'adduttore.

Nell'altre sfide della serata, prima vittoria in campionato del Celta Vigo di Pepito Rossi sullo Sporting Gijon, battuto 2-1 e fermo a quota 7 punti. L'attaccante italiano, partito dalla panchina, è stato poi fondamentale nel finale di match, deciso da un rigore a 3' dal termine di Aspas. Bene l'Athletic di Bilbao, che si rifà della sconfitta in Europa League col Sassulo, battendo 2-1 il Granada in trasferta grazie ai gol di Raul Garcia e Laporte. Di Carcela-Gonzalez il gol dei padroni di casa. Grande prova della Real Sociedad, che supera 4-1 il Las Palmas con i gol di Willian Jose (doppietta), Vela e Zurutuza. Per gli avversari in rete Tanausu, espulso Kevin Prince Boateng.

AL SIVIGLIA IL DERBY COL BETIS

Nelle gare di martedì il Siviglia fa suo il derby con il Betis e, dopo cinque giornate di Liga, si regala tre punti che la portano al momentaneo secondo posto in classifica. A decidere la partita è un colpo di testa di Mercado, che regala la vittoria alla squadra di Sampaoli. Bene anche il Malaga che batte 2-1 l'Eibar davanti al proprio pubblico. Nelle gare di mercoledì tonfo interno del Deportivo La Coruna che perde 2-1 contro il neopromosso Leganes. Con lo stesso punteggio l'Espanyol passa sul campo dell'Osasuna e il Valencia regola l'Alaves al Mestalla.