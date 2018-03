Liga, Barcellona-Atletico 1-0: Messi-gol su punizione

Il Barcellona mette le mani sulla Liga. La squadra di Valverde nel 27.o turno vince al Camp Nou 1-0 lo scontro diretto con l'Atletico Madrid e spedisce i colchoneros a -8 in classifica. Mancano ancora 11 giornate alla fine del campionato e tuttavia il vantaggio dei catalani sembra abbastanza rassicurante soprattutto per la differenza di valori che si è vista tra le due squadre oggi nonostante la reazione d'orgoglio dell'undici di Simeone e il caso fisico del Barça nel secondo tempo.



Il grande protagonista della vittoria bluagrana è Lionel Messi: il fuoriclasse argentino segna la rete decisiva (la numero 600 tra i professionisti) al 26' grazie a una splendida punizione che non lascia scampo a Oblak. I padroni di casa avrebbero anche le occasioni per raddoppiare e mettere in cassaforte il risultato con Suarez (al quale viene anche annullata un gol per fuorigioco così come a Diego Costa), Coutinho e Busquets ma trovano sulla loro strada un super Oblak.



L'unica nota stonata per la capolista è l'infortunio di Iniesta, costretto a lasciare il campo al 36' (sostituito da André Gomes) per una lesione al bicipite femorale della coscia destra.

