Liga, Barcellona-Athletic 3-0: Messi gol, Suarez agganciato

Se hai Neymar che salta tutti e mette la palla al centro e se hai Messi che segna da posizioni impossibili (anche grazie all'aiuto del portiere), puoi fare pure a meno di Luis Suarez per una volta e vederlo semplicemente applaudire i compagni dalla panchina. Il Pistolero riposa e ci pensano gli altri, al suo posto, a far volare il Barcellona a -1 dal Real Madrid (ma con due partite in più). Finisce 3-0 con l'Athletic Bilbao: la resistenza basca cade quasi subito, con Paco Alcacer, centravanti titolare nella circostanza, bravo a irrompere in area sull'assist di Neymar al 18'. Al 40' arriva il raddoppio: Messi calcia in porta da posizione defilata, Iraizoz si lascia "bucare" dal pallone ed è 2-0. Nella ripresa arriva il definitivo tris di Aleix Vidal: il terzino attraversa il campo in diagonale saltando gli avversari, poi "litiga" pure con un compagno prima di calciare a rete di sinistro. Il Barça si rilancia anche in campionato, dunque, dopo l'exploit in coppa al Calderon e prova a tenersi in corsa per la Liga.



È ormai fuori dalla lotta "scudetto", ma intanto si rimette in corsa per il terzo l'Atletico Madrid che dopo due pareggi ritrova il successo. La squadra di Simeone batte 2-0 il Leganes: Griezmann sbaglia subito un rigore, poi ci pensa l'ex milanista Fernando Torres a chiudere la pratica segnando una doppietta.