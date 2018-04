Liga, Barcellona a +11 sull'Atletico e Cristiano Ronaldo fa 4 gol

Messi lascia ancora il segno, Cristiano Ronaldo lascia ancora i segni. Nella domenica in cui di fatto la Liga si chiude definitivamente, col Barcellona che sale a +11 sull’Atletico Madrid a 9 giornate dalla fine, magari a riaprirsi è la lotta per la classifica marcatori, perché se Leo continua a far gol belli e decisivi, CR7 continua a esagerare portandosi un altro pallone a casa. 14 gol nelle ultime 6 partite di campionato, 21 in totale (in 23 gare) contro i 25 di Messi, 37 complessivi (coppe comprese) in 35 match. Più reti che partite, in pratica. E il bello che è non è una novità.



Il poker al Girona arriva all’interno di una gara pazza: è grazie a lui che il Real Madrid batte 6-3 i catalani e scavalca di nuovo il Valencia al terzo posto. Il portoghese si è ormai specializzato in gol da centravanti autentico: sono i movimenti che fa a renderlo implacabile sugli assist di Kroos, nel primo tempo e al 91’, e Benzema, nella ripresa, quando riporta avanti i blancos dopo il temporaneo pari di Stuani. Poi, sempre da numero 9, regala a Lucas Vazquez la sponda del 3-1 e firma il poker a porta vuota, perché è sempre al posto giusto.



Come Ronaldo, anche Leo Messi non si smentisce mai. Dopo la splendida doppietta in Champions League contro il Chelsea, la Pulce mette la sua firma anche nel successo blaugrana (2-0) contro l'Athletic Bilbao al Camp Nou nella 29.a giornata di Liga. Il fuoriclasse argentino chiude il match al 30' con un preciso sinistro dal limite che si infila all'angolino non lasciando scampo al malcapitato Arrizabalaga. In precedenza, all'8', Paco Alcacer aveva sbloccato risultato grazie a un destro preciso in area avversaria su assist di Jordi Alba. La squadra di Valverde sale a quota 75 e porta a +11 il vantaggio sull'Atletico Madrid, battuto 2-1 in rimonta dal Villarreal. A firmare il ribaltone negli ultimi dieci minuti è il turco Unal, autore di una doppietta: il secondo gol l'ha realizzato all'89' raccogliendo un tiro sbagliato di Bonera.



Cade invece il Siviglia di Montella, reduce dall'impresa di Manchester contro lo United. Gli andalusi perdono 2-1 sul campo del Leganes per effetto delle reti di Bustinza al 41' (colpo di testa) ed Eraso al 69' (tiro ravvicinato). Inutile il sigillo di Layun allo scadere. I biancorossi restano fermi a quota 45 e scivolano al sesto posto, scavalcati dal Villarreal e tallonati da Girona e Betis.