Liga, Bacca segna 3 gol, il Real vince con le "riserve"

Uno-dos-tres. Un pasito pa' adelante, un passettino avanti, e uno sguardo atràs, indietro. Carlos Bacca si regala una notte di festa meravigliosa: nel giorno del secondo esonero stagionale di Vincenzo Montella, il suo "nemico" al Milan, il colombiano segna una tripletta in Villarreal-Celta Vigo con tre gol nel primo tempo. Bello il primo al 13': anticipa un difensore un po' distratto, salta il portiere con una finta e insacca a porta vuota; da attaccante vero gli altri due, al 35' con un gran movimento in profondità (quelli mancati al Milan in questo campionato), al 38' facendosi trovare al posto giusto a un metro dalla porta sull'assist di Raba.



Bacca va a segno per la quarta partita consecutiva e sale a quota 15 gol, quota neppure lontanamente sfiorata da Cutrone, André Silva e Kalinic. Da quando è andato via Bakambù, oltrettutto, il rendimento di Bacca al Villarreal è notevolmente cresciuto e con le sue reti sta trascinando il Sottomarino Giallo in Europa League. Ironia della sorte, la sua prestazione migliore della stagione arriva proprio poche ore dopo la decisione del Siviglia di dare il benservito a Montella. Quando fa esonerato dal Milan, Bacca esultò via social, stavolta non l'ha fatto limitandosi a "rispondere" sul campo.



Nel pomeriggio aveva giocato anche il Real Madrid, che per una volta fa "meno" notizia: il 2-1 al Leganes è frutto dei gol di Bale e Borja Mayoral e arriva con dieci "riserve" in campo. Dei titolari scesi in campo a Monaco contro il Bayern, infatti, ha giocato solo Casemiro.