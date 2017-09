Liga: Atletico ok nel nuovo stadio, Barça ancora in vetta

L'Atletico Madrid fa doppiamente festa: prima per il debutto nel Wanda Metropolitano, poi per la vittoria sul Malaga. I colchoneros non si fanno distrarre dal clima di festa per il nuovo impianto e, seppur con qualche difficoltà, trovano i tre punti nel posticipo del sabato della quarta giornata di Liga grazie alla rete al 61' di Griezmann. Simeone momentaneamente al terzo posto con otto punti.



Il Barcellona tiene il ritmo e rimane in vetta ma non può esultare fino in fondo. I blaugrana passano 2-1 sul campo del Getafe nel finale: decide il diagonale di Paulinho a 6' dal termine. La prima rete del brasiliano con la maglia dei catalani arriva dopo i sigilli di Shibasaki al 39' e Denis Suarez al 62'. Le cattive notizie giungono dall'infermeria perché Ousmane Dembelé, acquistato in estate dal Borussia Dortmund per 105 milioni più bonus, ha dovuto lasciare il campo al 28' a causa di una lesione muscolare alla coscia sinistra come ha fatto sapere il Barcellona con un tweet. Per stabilire l'entità dell'infortunio saranno necessari ulteriori esami: il club di Bartomeu incrocia le dita.

Dembélé tiene una lesión muscular en los isquiotibiales del muslo izquierdo, pendiente de más pruebas para saber alcance exacto de la lesión pic.twitter.com/cIcp8ooNgD — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 16, 2017