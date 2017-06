Liga: altro pari del Real Madrid, aggancio Atletico in testa. Barcellona ko a Vigo

Nel posticipo della settima giornata di Liga il Barcellona cade 4-3 sul campo del Celta Vigo. L'undici di Berizzo va avanti con Sisto al 22' e raddoppiano grazie ad Aspas al 31'. Due minuti più tardi l'autorete di Mathieu porta il risultato sul 3-0. Pique prova a riaprire la partita al 58' e i blaugrana tornano davvero in partita con Neymar su rigore al 64' ma Hernandez sembra porre fine ai giochi al 77'. Il Barça però non si arrende e accorcia a tre minuti dal termine (a segno ancora Pique). Il risultato tuttavia rimane inalterato e così Atletico e Real Madrid ringraziano. I colchoneros battono 2-0 in trasferta il Valencia al Mestalla, sotto gli occhi del neo tecnico dei padroni di casa, Cesare Prandelli, presente in tribuna. La prima rete porta la firma di Griezmann al 63'. Prima del gol partita, il francese si fa parare un rigore - terzo errore consecutivo dal dischetto - da un grandissimo Diego Alves. Il portiere brasiliano non si accontenta e, al 69', neutralizza anche il penalty di Gabi diventando il recordman assoluto del campionato spagnolo con 19 rigori parati. A chiudere il match, ci pensa Gameiro al 93'.

L'Atletico aggancia così in testa alla classifica, a quota 15 punti, i cugini del Real Madrid, che al Santiago Bernabeu non vanno oltre l'1-1 contro l'Eibar. Quarto pareggio consecutivo per la squadra di Zidane (3 nella Liga e uno in Champions), che va sotto in avvio per il gol di Rico, trova quasi subito il pari con Bale, ma poi non riesce a sfondare il muro difensivo dell'Eibar. Nelle altre gare della domenica l'Athletic Bilbao cade 2-1 sul campo del Malaga dopo essere andato in vantaggio e il Villareal non va oltre lo 0-0 in trsferta in casa dell'Espanyol.



Nelle gare di sabato il Siviglia batte 2-1 l'Alaves e sale a 14 punti a una sola lunghezza di distanza da Real e Atletico Madrid. Dopo un primo tempo sostanzialmente dominato ma col palo che ferma Vazquez, nella ripresa show di Ben Yedder che apre le marcature al 74' sfruttando il grande assist di tacco di Ganso. All'84' doccia fredda per gli uomini di Sampaoli che subiscono il pari di Laguardia ma è ancora l'ex Tolosa a segnare il decisivo 2-1 al 91'. Spettacolare 2-2 tra Osasuna e Las Palmas: i padroni di casa vanno due volte avanti nel primo tempo con Torres (7') e Leon (47') ma la squadra di Boateng rimonta con le reti di Gomez (57' su assist dell'ex interista Livaja) e Garcia proprio allo scadere. Il Deportivo La Coruna batte 2-1 lo Sporting Gijon con le reti di Borges e Babel, inutile il gol di Alvarez. Negli altri anticipi vittorie di Real Sociedad sul Betis Siviglia (63' Vela) e del Leganes a Granada (76' Szymanowski).