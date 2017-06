Liga, altro pareggio per il Valencia: Prandelli contestato dai tifosi

Accolto meno di due mesi fa con grande entusiasmo a Valencia, Cesare Prandelli sembrava l'allenatore giusto per rilanciare le sorti nella Liga della squadra col pipistrello sulla maglia. Invece dopo l'esordio vittorioso contro lo Sporting Gijon, 2-1 con doppietta di Suarez, il Valencia dell'ex ct azzurro non ha più vinto, mettendo insieme due pareggi e altrettante sconfitte. Così oggi, dopo il pareggio casalingo per 1-1 (Carcela-Gonzalez e Nani) con il Granada, il pubblico dello stadio Mestalla si è sfogato contestando la squadra (ora 15/a in classifica) e il tecnico con ululati e sonore bordate di fischi.

"Dobbiamo rimanere calmi - ha commentato Prandelli nel post-partita - anche se i tifosi se la prendono con te quando le cose non vanno bene. I nostri problemi non sono soltanto psicologici, ma di sicuro a mente sgombra si lavora meglio. Io sono il principale responsabile e i miei calciatori non devono pensare in negativo. Non devono abbassare la testa, solo con il coraggio possiamo migliorare". Intanto però l'ambiente non si risolleva: "Abbiamo commesso degli errori assurdi - ha detto il centrocampista Enzo Perez - e non possiamo continuare così. A noi servivano tre punti, non si esce da questa situazione con dei pareggi. Ora non possiamo far altro che rimanere uniti".

Nelle altre gare della domenica della 12esima giornata del campionato spagnolo, vittoria in trasferta dell'Espanyol sul campo dell'Alaves per 1-0 e tris della Real Sociedad in casa dello Sporting Gijon (1-3). Nel posticipo del lunedì successo del Leganes che piega 2-0 l'Osasuna grazie alla doppietta di Ibanez.