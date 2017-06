Lewandowski e il 16.mo posto al Pallone d'Oro: "Cabaret..."

Robert Lewandowski è rimasto deluso per il sedicesimo posto nella classifica finale del Pallone d'Oro con soltanto tre voci ricevuti. L'attaccante polacco del Bayern Monaco ha espresso tutto il suo malumore attraverso due tweet. Nel primo ha taggato France Football e inserito tre faccine che ridevano. Nel secondo ha scritto in maniera eloquente: "Le cabaret". Nel 2016 Lewandowski ha realizzato 46 gol tra Bundesliga, Champions, Coppa di Germania e Nazionale: decisamente tanti per ricevere solo tre preferenze....

@przeglad le cabaret — Robert Lewandowski (@lewy_official) 12 dicembre 2016