Levante, Pazzini: "Avevo gli occhi pieni di gioia"

Giampaolo Pazzini quasi stenta ancora a crederci. Il gol segnato sabato al Real Madrid lo ha trasformato subito in eroe al Levante e l'attaccante, finito sorprendentemente ai margini del Verona dopo una stagione da protagonista in B, è tornato alla ribalta: "È stato incredibile - ha spiegato al sito ufficiale del suo nuovo club - una serata bellissima. Lasciato il Verona, mi sono ritrovato due giorni dopo a giocare in uno stadio pieno contro il Real Madrid e a segnare un gol al 90' che ci ha regalato un punto: davvero bellissimo. La gente mi ha riservato una bellissima accoglienza, io ho cercato di ripagare la fiducia di tutti, non me l'aspettavo".



"Sono stati giorni impegnativi col telefono - spiega - dopo mesi per me particolari. Questa emozione va nei posti più alti della mia carriera, soprattutto per quello che ho vissuto nel periodo precedente. C'era un sacco di voglia di dimostrare, di far vedere quanto valgo. Venire all'estero non è rimettersi in gioco ma ripartire da zero. Essere partito così bene mi riempie d’orgoglio. Avevo gli occhi pieni di gioia. Si vede che era tanto che aspettavo un gol così importante. Aver esportato la mia esultanza nella Liga fa piacere. E poi qui il prato è una cosa fantastica, non ne ricordo uno così bello".