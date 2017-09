Lesione muscolare: Zidane perde Marcelo per almeno un mese

Piove sul bagnato in casa Real Madrid. Nel corso della sfida disputata al Bernabeu contro il Betis e terminata con una sconfitta, Marcelo ha riportato una lesione muscolare di secondo grado ai bicipiti della gamba sinistra. Il terzino brasiliano dovrà stare fermo almeno un mese.



L'esterno si era infortunato al 70' della gara con la squadra di Setien cadendo a terra dopo uno scatto: le sue condizioni avevano destato immediatamente preoccupazione. Per Zidane si tratta di una perdita grave in un momento già molto delicato della stagione con il Barcellona già lontano 7 punti.