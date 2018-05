Les Herbiers retrocesso in quarta serie

La Francia ha applaudito gli eroi e si è innamorata di loro: tre giorni dopo deve consolarli ancora. Gli eroi sono i calciatori del Les Herbiers, club di un paesino di 15mila anime che ha raggiunto la finale di Coppa di Francia perdendola 2-0 contro la corazzata della capitale, il Psg. Martedì Thiago Silva ha sollevato il trofeo insieme a capitan Flochon, 72 ore più tardi quegli stessi giocatori sprofondano nel baratro.



Les Herbiers retrocede in National 2, la quarta serie del calcio francese. Lo fa all'ultima giornata di campionato perdendo 4-1 contro il Beziers, che così scavalca il Grenoble e chiude al secondo posto conquistando la promozione in Ligue 2 col sorpasso in extremis. Destini incrociati: proprio il Grenoble, perdendo in casa 3-2 contro il Sannois, ha di fatto condannato il Les Herbiers che era arrivato all'ultimo turno virtualmente salvo, al quintultimo posto (tra l'altro a pari merito con Lyon Duchere, Concarneu e Pau), è stato scavalcato o staccato da tutte le rivali e agganciato dal Cholet, messo meglio sia come differenza reti che negli scontri diretti.



Incredibile ma vero, Lyon Duchere e Les Herbiers erano entrambe a quota 39 prima dell'ultima giornata: la prima, battendo 1-0 lo Chambly, ha chiuso il campionato al sesto posto, la seconda ha perso ed è finita 15esima. Sì, si è deciso tutto in 90 minuti...