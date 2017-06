Leicester, Vardy shock: minacce di morte dai "tifosi" di Ranieri

Dopo un inizio di stagione non semplice, ora le cose sembrano essere tornate a girare in campo per Jamie Vardy, ma fuori dal rettangolo di gioco è tutt'altro che un periodo felice per il simbolo del Leicester campione d'Inghilterra. Dopo le speculazioni sul suo possibile coinvolgimento sull'esonero di Ranieri - che la punta ha pubblicamente smentito - ora la situazione si sta facendo molto più grave: come riferisce 'The Sun', il centravanti inglese e la moglie stanno ricevendo minacce di morte da presunti sostenitori del tecnico italiano in quanto riconosciuti come i responsabili del suo addio.

Non solo: negli ultimi giorni Vardy ha anche denunciato a mezzo stampa il tentato omicidio della moglie da parte di una persona - presumibilmente un tifoso del Leicester - che ha provato a farla uscire di strada con la macchina: "E' terrificante! Ho letto una storia secondo cui dopo il Siviglia ho partecipato a un incontro per far licenziare Ranieri, ma io ero all'anti-doping - ha spiegato Vardy - Però la gente ha creduto a questa storia e allora sono iniziate le minacce di morte. Quando qualcuno taglia apposta la strada a tua moglie con i bimbi seduti dietro di certo non è il massimo", le sue parole riportate dal tabloid britannico. Inoltre non è la prima volta che Vardy e famiglia finiscono nel mirino di questi presunti tifosi: l'anno scorso erano arrivate via web alcune minacce di stupro per la primo genita dei due, che allora aveva solo 16 mesi.