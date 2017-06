Leicester, Vardy saluta Ranieri: "L'unico che ha creduto in me"

Il suo era il saluto più atteso, soprattutto dopo le voci diffuse dai tabloid inglesi che lo hanno indicato come uno dei maggiori responsabili dell'esonero di Claudio Ranieri. Lui più di tutti è stato il simbolo del miracolo Leicester plasmato dal tecnico italiano, a lui, più che agli altri, Tinkerman ha cambiato per sempre la carriera e la vita. Jamie Vardy ha scelto Instagram per salutare il manager campione d'Inghilterra in carica e per togliersi qualche sassolino dalla scarpa:

"Devo aver scritto e cancellato le parole per questo post un sacco di volte! Dovevo trovare le parole appropriate. Claudio ha e sempre avrà il mio pieno rispetto! Quello che abbiamo ottenuto insieme e come squadra è stato l'impossibile! Ha creduto in me quando molti non lo hanno fatto e per questo gli devo la mia eterna gratitudine. Si ipotizza che sono stato coinvolto nel suo licenziamento e queste sono notizie completamente false, infondate ed è estremamente dolorose! L'unica cosa di cui siamo colpevoli è di come una squadra è che stiamo rendendo al di sotto delle nostre possibilità e tutti riconoscono sia nello spogliatoio e pubblicamente e faremo del nostro meglio per rettificare. Auguro a Claudio il meglio in tutto ciò che riserva il futuro per lui. Grazie Claudio per tutto"