Leicester, tifosi e media in rivolta: "Vergogna, perchè non l'avete fatto prima?"

"Ma dove eravate prima?": con questo titolo il Daily Mail riaccende le critiche ai giocatori del Leicester dopo la vittoria per 3-1 sul Liverpoool, rinfocolando i sospetti che siano stati gli stessi 'veterani' protagonisti del ritorno alla vittoria ad aver spinto il club a licenziare Claudio Ranieri, tecnico dello storico titolo.

"Non ho mai visto in vita mia una partita in cui tutte e due le squadre escono dal campo dovendosi vergognare: il Liverpool per come ha giocato male, il Leicester per come ha giocato bene", il commento in tv di Jamie Garragher, ex bandiera dei Reds. "La prestazione del Leicester rinforza l'idea che i giocatori non abbiano fatto abbastanza per Ranieri", il suo duro giudizio.

Carragher è sicuramente il più duro nel giudizio, ma la maggior parte della critica è sulla stessa lunghezza d'onda. Gary Lineker ironizza sul Leicester ritrovato e chiede che Ranieri sia invitato al King Power Stadium per il ringraziamento che merita (intanto i tifosi ieri sera si sono portati avanti), Gary Neville è invece più diretto: "Il nuovo tecnico Shakespeare non c'entra, non ha la bacchetta magica, sono i giocatori che hanno deciso il cambio di passo, complice il Liverpool".

Il Daily Mirror si rivolge ai giocatori e chiede: "Perché non l'avete fatto prima?", il Sun e il Daily Mail seguono a ruota ("Volpi, dove siete state?"), mentre il titolone dell'Independent è "Come ai vecchi tempi". In controtendenza il Telegraph, che l'unico tra i grandi giornali a cercare di giustificare l'esonero del tecnico romano dando anche merito alle mosse di Shakespeare: "Chi ha bisogno di Ranieri?" è il titolo a tutta pagina.