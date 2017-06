Leicester, Shakespeare in panchina fino al termine della stagione

Due vittorie in altrettante partite e Craig Shakespeare, già vice di Claudio Ranieri, è stato confermato manager del Leicester fino al termine della stagione. Il presidente delle Foxes, Vichai Srivaddhanaprabha, non solo si è assunto la piena responsabilità dell'esonero del tecnico italiano, ma è rimasto impressionato dall'impatto che ha avuto l'allenatore inglese, adesso nel lotto dei candidati per guidare la squadra anche la prossima stagione.



Grazie ai due successi consecutivi, contro Liverpool e Hull, il Leicester si è risollevato in classifica, a +5 dalla zona retrocessione mentre con Ranieri la distanza dalla zona calda era di una sola lunghezza. I giocatori sono finiti nel mirino dei giornali e della critica inglese per questo cambio di registro dopo il cambio in panchina e sono stati accusati apertamente di remare contro colui che meno di un anno fa li aveva portati alla conquista di una storica Premier League.