Leicester, Ranieri 'scagiona' Vardy: "Esonero? Non sono stati i giocatori"

L'anno scorso in questo periodo tutto il mondo faceva il tifo per lui e per il suo Leicester, in grado di vincere la Premier League contro ogni pronostico, ora Claudio Ranieri è disoccupato e torna sui motivi dell'addio alla panchina delle Foxes: “Sapevo che questa stagione non sarebbe stata semplice - ha detto il tecnico romano - che tutto sarebbe stato diverso perché dovevamo completamente resettare la mente dei nostri giocatori. Questa non erta una squadra costruita per stare al vertice”.

Ranieri è stato esonerato dopo un ko subito in Champions contro il Siviglia: “Non è facile andare sul campo del Siviglia e perdere solo 2-1. Il discorso qualificazione era largamente aperto quindi scoprire di essere stato licenziato mi ha sorpreso e profondamente deluso”. Nelle settimane successive all’esonero, sono circolate molte voci secondo le quali i giocatori avrebbero esplicitamente richiesto alla società l’allontanamento del tecnico (Vardy su tutti): “Non credo assolutamente a queste cose, non credo che i giocatori siano andati a parlare con la proprietà. Non credo che siano stati loro ad uccidermi” ha detto Ranieri.