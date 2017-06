Leicester, Ranieri: "Il mio sogno è morto"

Niente polemiche, un pizzico di amarezza, tanti ringraziamenti e immenso orgoglio. C'è tutto questo nel comunicato rilasciato da Claudio Ranieri il giorno dopo l'esonero: "Il mio sogno è morto venerdì. Dopo l'euforia e lo scudetto della scorsa stagione, avevo sognato di restare per sempre al Leicester e mi spiace non sia stato così".



La nota prosegue: "Ringrazio la mia famiglia, che ha sempre creduto in me. Ringrazio il club, mi ha dato l'opportunità di vivere un'incredibile avventura che porterò per sempre con me. Il mio pensiero va anche ai giocatori, allo staff e tutti quelli che hanno fatto parte di questo sogno. Ma soprattutto va ai tifosi, dal primo giorno mi avete amato, e nessuno potrà mai portarci via ciò che abbiamo raggiunto e spero che ogni giorno sorriderete ripensadoci, come farò io".



Infine: "E' stato un periodo felice e meraviglioso che non scorderò mai, è stato un piacere ed un onore essere un Campione assieme a voi".

IL COMUNICATO