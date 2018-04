Leicester, Mahrez shock: "Lascio il calcio". Ma è una bufala

Il calcio inglese scosso dal terremoto Riyad Mahrez. Il fantasista algerino del Leicester, 27 anni, ha annunciato attraverso un post su Facebook la sua intenzione di dire addio al calcio per problemi legati alla salute. Un annuncio che però si è subito tinto di giallo.

“Dopo un ultimo consulto con vari medici, ho deciso di stare lontano dal calcio. Ora che il mio tempo come giocatore è finito, vorrei dire poche parole: ringrazio tutti per la gentilezza e il supporto che mi avete dimostrato in questa incredibile città, sarete sempre nel mio cuore” si legge nel post pubblicato sulla pagina di Mahrez, che solo poche ore prima su Twitter aveva postato il video del suo ultimo gol in maglia Foxes (l'1-1 nel finale della sfida contro il Bournemouth).

Il web è impazzito, i tifosi sui blog si interrogavano, e alcuni media britannici parlavano di possibile fake news. Per ore il giallo è rimasto tale, perché dal giocatore e dal suo staff non arrivavano smentite e il post non veniva cancellato, ma dopo diverso tempo è arrivata la conferma: è solo una bufala, il profilo dell'algerino è stato hackerato, ma ora il post è sparito. Mahrez continuerà e deliziarci con le sue giocate ancora per molti anni.