Leicester, Mahrez in sciopero: altro allenamento saltato

Riyad Mahrez sarebbe andato via già nell'estate del 2016, dopo il miracoloso trionfo del Leicester in campionato: lo voleva mezza Europa e aveva offerte milionarie dalla Premier League, rimase anche per giocare la Champions, dove fu protagonista della cavalcata delle Foxes fino ai quarti, e provare un'altra impresa insieme a Ranieri e ai suoi compagni.



Anche quest'estate Mahrez sembrava sul punto di lasciare Leicester, destinazione Roma: ma non se ne fece nulla perché i 35 milioni offerti dai giallorossi sembrarono troppo pochi al club inglese. Quando a gennaio si è fatto avanti il Manchester City, però, l'algerino sognava a occhi a aperti di poter provare la nuova avventura, eppure il club ha detto no anche a 60 milioni di sterline, quasi 70 milioni di euro. "Let him go, let him go". Fatelo andare, ha scritto la moglie su Twitter. Non è andata così.



Ed è proprio dal 31 gennaio che Mahrez è "sparito": non convocato per la partita con l'Everton, con la trattativa ancora aperta, l'algerino ha saltato volontariamente tutti i successivi allenamenti e con quello di oggi siamo al quinto consecutivo. Un "disertore" che sta rischiando pesantissime sanzioni: la PFA, l'assocalciatori britannica, si è offerta di fare da mediatrice tra il giocatore e il club, ma per ora l'offerta non è stata accettata. Anche perché, di certo, Mahrez non potrà pià cambiare squadra.