Leicester, la BBC annuncia: Mahrez Pallone d'Oro africano 2016

Premier League champion

PFA Player of the Year

BBC African Footballer of the Year



Dopo il settimo posto nella classifica del Pallone d'Oro, Riyad Mahrez è stato ufficialmente eletto il miglior giocatore africano del 2016. Ad annunciarlo la BBC, sponsor principale del premio. Grande protagonista con 17 gol e 11 assist dell'incredibile favola che ha portato il Leicester di Ranieri a vincere la Premier League, l’algerino è riuscito a sbaragliare la concorrenza di campioni come Mané, Andre Ayew, Aubameyang e Yaya Touré.

"Vuol dire tanto per me - ha detto Mahrez - ovviamente sono africano e per me è un grande riconoscimento. Perché ho vinto? Forse perché ho vinto il campionato. Penso che gli algerini siano fieri di me, voglio ringraziare tutta la mia famiglia".