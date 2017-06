Leicester, Hodgson favorito per il dopo-Ranieri: Vardy trema

È un twist di emozioni quello che stanno vivendo i tifosi del Leicester negli ultimi turbolenti giorni. Prima il contestatissimo esonero di King Claudio Ranieri, poi l’inaspettato 3-1 al Liverpool e, infine, le insistenti voci della possibile firma di Roy Hodgson. Tutto in perfetto stile British, i tabloid non aspettavano altro per scatenarsi. L’allenatore di Croydon è in piena corsa per la panchina delle Foxes e, come titola il Guardian, aspetta dietro le quinte una chiamata. Per il Sun, invece, è sfida aperta con l’attuale manager interim, Craig Shakespeare.



“Essere o non essere”, avrà pensato Jamie Vardy, terrorizzato all’idea di dover tornare a battere i corner come faceva Kane nell’ultimo disastroso Europeo con l’Inghilterra. Il Geyser sound islandese rimbomba ancora nella testa del povero Roy, ritenuto, da quasi tutti, ormai finito. Eppure la sua storia dice altro: in carriera ha allenato club prestigiosi come Inter e Liverpool, ma le cose migliori le ha fatte vedere in realtà più piccole, come Malmoe e Fulham. E allora perché non il Leicester, la regina delle cenerentole che, oltre alla scarpetta, ora rischia di perdere anche la Premier League? Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per un ritorno in grande stile, un ritorno alla Roy Hodgson.

Matteo Palmigiano