Leicester, esonerato il tecnico Shakespeare

Il Leicester City ha esonerato il tecnico Craig Shakespeare dopo il deludente 1-1 interno contro il West Bromwich (pareggio di Mahrez arrivato solo nel finale). La scelta del club è legata al pessimo avvio di stagione del club che solo due stagioni fa aveva vinto la Premier League con Ranieri, di cui lo stesso Shakespeare aveva rpeso il posto lo scorso febbraio.

Attualmente le Foxes occupano il terzultimo posto in classifica - con sei punti in otto gare - con una sola vittoria in Premier conquistata lo scorso agosto contro il Brighton. Il nome del successore dell'ormai ex tecnico del Leicester non è ancora stato ufficializzato