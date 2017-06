Leicester, che svolta con Shakespeare: soltanto vittorie!

Evidentemente il concetto di record si addice al Leicester. Dopo i risultati storici e uno storico titolo portato nelle Midlands orientali sotto la gestione Ranieri, ecco che l'almanacco dei record si arricchisce di un'altra cifra significativa grazie al tecnico Craig Shakespeare, colui che proprio sulla panchina del club inglese ha preso il posto di Claudio Ranieri.



5 gare, tra campionato e Champions League, e con lui le Foxes hanno ripreso a correre senza sosta, mettendo a segno intanto una storica qualificazione, eliminando il Siviglia, ai quarti di Champions League. Sono arrivate anche 4 vittorie consecutive in Premier: primo tecnico inglese a raggiungere tale risultato.



Anche questo quindi un record per il 53enne di Birmingham alla prima stagione da manager, ma da 8 anni, (seppur divisi in due periodi) in questo ambiente che Shakespeare conosce benissimo, tanto da essere ritenuto più un team manager che un manager dagli stessi giocatori che lo seguono in tutto e che di recente hanno chiesto alla proprietà tailandese la sua conferma anche per la prossima stagione.

Irma D'Alessandro