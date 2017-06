Lega Pro, terremoto al Parma: esonerato Apolloni, Scala si dimette

Terremoto nel Parma Calcio 1913, la società nata dalle ceneri dell'ex Parma Fc. Dopo la sconfitta casalinga per 4-1 con il Padova, la proprietà ha deciso l'esonero di Gigi Apolloni e, contemporaneamente, hanno rassegnato le loro dimissioni il presidente Nevio Scala, il responsabile dell'area tecnica Lorenzo Minotti (tre nomi del Parma che fu grande per quasi vent'anni) e il direttore sportivo Andrea Galassi.

Nelle prossime ore indiscrezioni confermano che sarà nominato il nuovo allenatore, mentre per i ruoli vacanti in società la decisione del club potrebbe slittare al prossimo dicembre. L'allenamento di domani sarà diretto da Stefano Morrone, ma la società si sta muovendo, come detto, per chiudere in tempi brevissimi la trattativa con il nuovo tecnico e le attenzioni sono rivolte verso l'ex allenatore della Fiorentina Delio Rossi. La volontà è di chiudere in tempi brevissimi e di avere il nuovo allenatore già in panchina per la sfida in trasferta con l'Ancona nel weekend.