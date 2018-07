Lega Pro, Moscardelli passa al Pisa: manca solo l'ufficialità

Trentotto anni, idolo dei social, ma soprattutto una grandissima passione per il calcio. Il Barba, Davide Moscardelli, non ha alcuna intenzione di dire addio al gioco che ama più di ogni altra cosa e dopo aver risolto il proprio contratto con l'Arezzo, dove ha giocato la passata stagione (30 presenze e 12 gol), ha trovato subito un'altra squadra. Il Mosca, che in Serie A ha giocato con le maglie di Bologna e Chievo, resta in Lega Pro per giocare con il Pisa, con cui ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo anno. Sui social i tifosi nerazzurri sono entusiasti e puntano forte sui gol del Barba per centrare la Serie B.