Lega Pro, l'ira di Diana: "Le decisioni dell'arbitro? Cose da maiali"

Furia Aimo Diana dopo la sconfitta del suo Melfi contro la Reggina in Lega Pro. Il tecnico nel post partita non ha usato mezzi termini contro il direttore di gara: "Faccio davvero fatica a commentare le decisioni dell'arbitro, cose da maiali...".



L'ex giocatore, tra le altre di Palermo, Sampdoria e Torino, nello specifico sottolinea gli errori del fischietto a TuttoReggina: "C'erano due rigori grandi quanto una casa, anche gli avversari ce l'hanno confermato, abbiamo subito un rigore meno evidente di quelli che erano per noi. Abbiamo subito errori che mi fanno arrabbiare. In queste partite ci giochiamo la stagione, mi dispiace del fatto che usciamo con la sconfitta".