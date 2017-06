Lega Pro, il Venezia di Inzaghi promosso in B

E' un 1-1 (38' Moreo, 56' Capezzani) ma vale come una vittoria: il Venezia pareggia contro il Fano ma può comunque festeggiare la promozione in serie B. I veneti a tre giornate dalla fine del girone B di Lega Pro hanno 12 punti di vantaggio sul Parma (che deve recuperare una gara) ma, anche in caso di arrivo a pari punti, gli scontri diretti favorirebbero proprio il Venezia.



Un risultato molto importante per SuperPippo perché i lagunari mancano da 12 anni in serie B e in questo lasso di tempo la società ha dovuto anche affrontare tre fallimenti: nel 2005, nel 2009 e nel 2015. Ma la gestione Tacopina (ex vicepresidente Roma) è nata con il piede giusto, dopo quella del 2015/16 in serie D è la seconda promozione in due anni: un campionato dominato sin dall'inizio nonostante concorrenti come Parma e Padova, a testimonianza del buon lavoro di Inzaghi.

IL TWEET DELLA FESTA