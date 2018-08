Lega Pro e Serie D in lutto per Genova: gare rinviate

Calcio in lutto per Genova. Non solo Milan-Genoa e Sampdoria-Fiorentina, a fermarsi sono anche Lega Pro e Serie D. In segno di rispetto e vicinanza verso tutti coloro che sono stati colpiti dalla tragedia il presidente della Lega Pro Gabriele Gravina, ha disposto il rinvio, a data da destinarsi, delle gare di Coppa Italia che erano in programma domenica 19 agosto. "La Lega Pro ed i suoi club - si legge nel comunicato - rinnovano la vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutti gli abitanti di Genova".



La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso il suo Dipartimento Interregionale, ha invece disposto il rinvio del turno preliminare della Coppa Italia di Serie D, in programma per il fine settimana: in modo particolare, la LND, si stringe attorno al ricordo di Marius Djerri, 22 anni, di origine albanese, attaccante e più giovane calciatore del Campi Corviglianese, società del campionato di seconda categoria ligure, tragicamente scomparso nel crollo del Ponte Morandi.