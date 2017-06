Lega di Serie B, Lotito si candida alla presidenza

Claudio Lotito, presidente della Lazio e azionista della Salernitana, ha deciso di candidarsi alla presidenza della Lega B. E' quanto emerso dopo un Consiglio di Lega piuttosto agitato, convocato per la data delle elezioni, e dove si sono affrontate due fazioni: chi aveva sostenuto Abodi nella corsa alla Figc e dall'altra i suoi oppositori, guidati dal presidente biancoceleste. Statuto alla mano, Lotito, una volta eletto, dovrebbe cedere le quote della Salernitana, rinunciare ad essere rieletto consigliere per la Lega di A e potrebbe dover rivedere anche la sua posizione nella Lazio.



Andrea Abodi ha invece ribadito che le sue dimissioni da presidente della Lega B sono irrevocabili: "Nessuna inversione a U, anche se diversi presidenti mi hanno chiesto di ripensarci". In polemica con la mossa di Lotito, il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe si è dimesso dal Consiglio