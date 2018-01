Lega Calcio: ipotesi Tavecchio presidente e Tebas a.d.

Grandi manovre all'interno della Lega Serie A in vista dell'assemblea di venerdì mattina, l'ennesima convocata per il rinnovo della governance dopo nove mesi di commissariamento affidato a Carlo Tavecchio. Proprio Tavecchio, commissario in carica fino a lunedì prossimo e presidente federale dimissionario, potrebbe essere confermato alla guida dell'associazione dei venti club.



Si starebbe formando un asse trasversale, e la sua candidatura sarebbe sostenuta dal presidente della Lazio, Claudio Lotito, in una sorta di contropartita per la nomina come amministratore delegato della Lega di Javier Tebas, attuale presidente della Liga spagnola, sponsorizzato dal n.1 del Torino, Urbano Cairo. In questo scenario vengono ipotizzati come consiglieri di Lega Giulini (Cagliari), Marotta (Juventus), Percassi (Atalanta), Romei (Sampdoria) e Lotito, che farebbe anche il consigliere federale assieme a Fassone (Milan).



Le alternative per la presidenza restano il subcommissario della Lega, Paolo Nicoletti, l'ex legale del Milan, Leandro Cantamessa, e il presidente del collegio dei revisori, Ezio Maria Simonelli. Alcuni club hanno provato a portare ai voti proprio Simonelli in un ticket con Tebas a.d., ma l'assemblea sulla governance non si è neanche aperta.