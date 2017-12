Lega B, Balata presidente, bufera Paparesta

Ora è ufficiale: Mauro Balata è il nuovo presidente della Lega di Serie B. L'assemblea lo ha eletto con 17 voti: ci sono state anche due schede bianche, una nulla e un voto per Paparesta, mentre non c'erano rappresentanti del Brescia. Nulla di sorprendente, fin qui: il commissario straordinario era il favorito per restare al comando: il suo vice sarà Gozzi, numero uno dell'Entella, mentre i consiglieri saranno Lugaresi (Cesena), Santopadre (Perugia), Bonacini (Carpi), Mezzaroma (Salernitana), Secondo (Pro Vercelli) Felugo e Romana Pellegrini (indipendenti). Ciò che meraviglia, semmai, è la bufera nata dalle parole di Gianluca Paparesta, l'ex arbitro ora dirigente del Matera ed ex presidente del Bari, che ha abbandonato l'assemblea elettiva.



"Ho aspettato l'inizio dell'assemblea chiedendo a Mauro Balata di illustrare il programma, una cosa pacifica - spiega -. Il commissario mi ha comunicato che non potevo né partecipare all'elezione né illustrare il programma. Credevo che fosse un momento di confronto e crescita, ma non c'è stata occasione e ho ritirato la mia candidatura. Alcune società mi hanno chiesto di candidarmi, ora anche questi club potranno confluire sul commissario Balata. Evidentemente non si vuole il confronto. Ci sono sempre determinati poteri e determinate forze anche in assemblea B. Non volevo fare il presidente a tutti i costi, volevo dare il mio contributo ad alcune società, ora potranno seguire le direttive che qualcuno gli impartisce".



La Lega B, però, ha smentito le dichiarazioni di Paparesta spiegando che Balata non era presente all'assemblea. "L'Assemblea tenuta dal Presidente del Collegio dei Revisori, dott. Ezio Maria Simonelli, ha chiesto a votazione se i candidati potessero prendere parte all'incontro al fine di esporre il proprio programma. All'unanimità i presenti hanno detto di non aver bisogno di sentire i candidati laddove i programmi erano già abbastanzi chiari, così come la loro scelta".