Leeds, Cellino cede il 50% a un altro imprenditore italiano

Il Leeds parlerà sempre italiano, ma da oggi in poi non lo farà solo tramite Massimo Cellino. L'ex numero uno del Cagliari, infatti, ha venduto il 50% delle suo quote ad Andrea Radrizzani, imprenditore italiano di 42 anni co-fondatore della sports media agency MP e Silva. "È una sfida eccitante - ha detto Radrizzani - lavorerò al fianco di Massimo Cellino e il resto del club per rendere il Leeds il più vincente possibile. Conosco la storia e la tradizione di questa squadra e spero di diventarne il custode per salvaguardare le tante migliaia di tifosi che sono la linfa vitale del club. Voglio portare stabilità attraverso un programma a lungo termine di investimenti".



Era da tempo che Cellino aveva intenzione di cedere una parte del club, soprattutto dopo lo scandalo che lo ha travolto e la sospensione di 18 mesi per aver violato per aver violato le regole dell'FA sulla vendita del giocatore Ross McCormack al Fulham nel 2014: già in estate si era parlato di una possibile cessione a Radrizzani, che sembrava interessato all'80% del club. Per ora Cellino resta socio paritario, è possibile che in futuro faccia un altro passo indietro.