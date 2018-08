Leeds, Bielsa costringe la squadra a raccogliere rifiuta per 3 ore

Rivoluzione Bielsa in casa Leeds: da quando l'allenatore argentino è stato assunto dal club di Premiership inglese, tante abituadini sono cambiate in casa dei Peacocks. A cominciare dal centro sportivo di Thorp Arch, che il Loco ha ispezionato da cima a fondo pretendendo massima pulizia e lamentandosi addirittura di un'impronta sul muro.



In tal senso, il Guardian riporta l'ordine perentorio del tecnico alla squadra: raccogliere rifiuti attorno al centro sportivo per ben tre ore per far comprendere ai giocatori i sacrifici fatti dai tifosi per acquistare biglietti e abbonamenti alle partite. Inoltre Bielsa ha chiesto di rimuovere aree condivise tra prima squadra e giovanili in modo che ognuno abbia il proprio spazio privato per riposare (lui stesso si è fatto portare un letto nell'ufficio).



La rivoluzione sembra aver sortito effetti, almeno nel match di debutto: il Leeds ha vinto 3-1 contro lo Stoke City appena retrocesso dalla Premier League.