League Cup, festa Man City: è il primo trofeo di Guardiola

Dopo oltre un anno e mezzo sulla panchina del Manchester City, Pep Guardiola festeggia finalmente il primo trofeo. A Wembley i Citizens stendono l'Arsenal 3-0 con le reti di Aguero, Kompany e Silva e conquistano la quinta League Cup della loro storia (1970, 1976, 2014, 2016) confermando anche la maledizione che affligge Arsene Wenger, che in 21 anni sulla panchina dei Gunners ha vinto sette volte la FA Cup ma mai la Coppa di Lega.

Partita divertente e vivace nello stadio che tra 10 giorni ospiterà la Juventus alla caccia dei quarti di Champions League, in avvio Aubameyang ha la grande occasione per sbloccare il match ma la spreca calciando troppo debolmente da due passi e alla mezz'ora i Citizens puniscono con Aguero. L'attaccante argentino si libera con mestiere (e forse con un fallo) del proprio marcatore e batte Ospina (portiere di coppa di Wenger, giocherà anche contro il Milan) con un dolcissimo pallonetto firmando l'1-0 con cui le squadre tornano nell'intervallo (per Aguero è il gol numero 199 con la maglia del City).

In avvio di ripresa i Gunners provano a partire forte alla ricerca del pareggio, ma la qualità del gioco e nel palleggio dei giocatori del City è troppo superiore e col passare dei minuti gli uomini di Guardiola mettono l'Arsenal alle corde. Intorno all'ora di gioco Kompany risolve una mischia con la punta e firma il 2-0 che di fatto manda i titoli di coda al match, 7 minuti più tardi David Silva, entrato al posto dell'infortunato Fernandinho, chiude definitivamente i conti con un potente sinistro all'angolino.

Gli ultimi minuti sono pura accademia per il City, che oggi festeggia il primo trofeo da allenatore di Guardiola ma non ha alcuna intenzione di fermarsi qui: la Premier League ormai è in tasca, così come i quarti di Champions. Dove può arrivare questa squadra? Guardiola ha una certa esperienza col triplete...