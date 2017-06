Le iniziali 'CR' sulla maglietta: l'omaggio di Mourinho a Ranieri

Josè Mourinho ha voluto rendere omaggio a Claudio Ranieri nella conferenza stampa di presentazione della finale di coppa di Lega contro il Southampton. Sulla maglietta del tecnico portoghese erano infatti ben visibili le iniziali CR dell'ex allenatore del Leicester: "Questo è il mio piccolo omaggio per qualcuno che ha scritto la storia più bella della Premier League. Qualcuno che avrebbe meritato che lo stadio del Leicester fosse intitolato a suo nome ed invece è stato esonerato".



IL MESSAGGIO SU INSTAGRAM

In precedenza Mou, che in passato ha polemizzato spesso con il tecnico italiano (soprattutto ai tempi in cui i due allenavano in Serie A), aveva rincuorato il collega attraverso un messaggio sul proprio profilo Instagram. "Campione d'Inghilterra e Allenatore dell'Anno per la FIFA. Esonerato. Questo è il nuovo calcio Claudio. Continua a sorridere amico, nessuno può cancellare la storia che tu hai scritto" sottolinea Mou, che nella scorsa stagione era stato esonerato dal Chelsea.





CHAMPION OF ENGLAND and FIFA MANAGER of THE YEAR.sacked. Thats the new football claudio.keep smiling AMICO😀.nobody can delete the history you wrote. Un post condiviso da Jose Mourinho (@josemourinho) in data: 23 Feb 2017 alle ore 15:18 PST