Le Iene, che scherzo a Sinisa Mihajlovic

Dopo essere stato esonerato dal Torino lo scorso gennaio, Sinisa Mihajlovic è senza panchina e Le Iene hanno approfittato del tempo libero dell'allenatore per combinare uno scherzo che il serbo non ha preso benissimo. Mihajlovic è stato attirato in un ristorante dove ha dovuto conoscere il nuovo fidanzato 34enne della figlia 20enne Viktorija: un artista dai modi fin troppo confidenziali - in realtà un attore del programma satirico di Italia 1 - che fa andare su tutte le furie il tecnico. Arrivato con 50 minuti di ritardo, è volgare e confida di suonare il triangolo: al momento dell'arrivo dei suoi amici, che cantano cori da stadio, Mihajlovic fa per andarsene dal ristorante ed è in quel momento che Le Iene rivelano lo scherzo.