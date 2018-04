Lazio, Peruzzi: "Esultato al sorteggio? Non c'eravamo..."

La notizia l'hanno appresa in tv, come normalissimi tifosi o spettatori qualunque. Curioso retroscena in casa Lazio: alle ore 13, a Nyon, era in programma il sorteggio dei quarti di Europa League, che ai biancocelesti ha riservato il Salisburgo. Buona squadra, come ha ammesso lo stesso Peruzzi e come ha detto il campo con l'impresa degli austriaci contro il Borussia Dortmund, non certo la più pericolosa di un lotto che comprendeva anche Atletico Madrid e Arsenal.



Così, quando chiedono a Peruzzi se ha esultato al momento del sorteggio, ti aspetti magari una risposta diplomatica e invece l'ex portiere, ora dirigente, svela un sorprendente particolare: "Non eravamo ancora arrivati. L'abbiamo visto in macchina". Pochi minuti di ritardo, in realtà, perché poi alle interviste di rito Peruzzi si è presentato: evidentemente la squadra è tornata tardi da Kiev, con la partita finita alle 21 ore italiane del giovedì. Oppure, semplicemente, erano tranquilli: zero ansia da sorteggio. E tutto sommato, visto il risultato, è andata benissimo così.