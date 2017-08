Lazio, notte di festa a Formello per la Supercoppa

É stata una notte di grande festa a Roma per il popolo biancoceleste: dopo la vittoria della Supercoppa Italiana contro la Juventus, i tifosi della Lazio si sono riversati nel centro sportivo di Formello. Una manifestazione di entusiasmo spontanea, visto che il club biancoceleste non aveva organizzato niente ma, di fronte al fiume di tifosi (circa tremila) in arriva dall'Olimpico, i cancelli sono stati aperti fino all'arrivo della squadra con il trofeo. Tra i più acclamati Immobile, il decisivo Murgia e Simone Inzaghi oltre al capitano Lulic.



Anche la Capitale si è colorata di biancoceleste, in tanti si sono riversati in Piazza del Popolo per festeggiare con cori e striscioni. La squadra, dopo la festa a Formello, è andata a mangiare in un ristorante per concludere insieme la grande serata.