Lazio, Luiz Felipe conteso tra Italia e Brasile

La scorsa stagione Luiz Felipe ha messo insieme 31 presenze con la Lazio, accendendo su di lui anche i riflettori della Nazionale italiana. Secondo Globo, il ct Mancini ha inserito il 21enne difensore brasiliano, con doppio passaporto, tra i papabili del nuovo corso azzurro tanto che il giocatore sarebbe stato informato dell'interesse da parte della Federazione a convocarlo in un prossimo futuro.



La notizia ha messo in allarme anche il Brasile dato che Luiz Felipe - sinora solo due presenze in verdeoro ma con la Under 20 - è nel gruppo dei giocatori visionati pure da Tite che lo giudica al momento troppo giovane ma di buona prospettiva, anche considerando che al momento in Brasile scarseggiano i difensori promettenti.



Insomma, potrebbe ripetersi un caso Jorginho: questa volta vincerà l'Italia o il Brasile?