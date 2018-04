Lazio, Inzaghi: "Vedere questi ragazzi mi emoziona"

Simone Inzaghi ha fatto ridere mezza Europa con il suo scivolone nell'esultanza per il secondo gol della Lazio. Prima, però, aveva solo strappato applausi per come ha giocato e vinto la sua squadra a Kiev. Quegli applausi che lui gira alla sua squadra: "Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, hanno fatto una grandissima gara. Arriviamo ai quarti meritando, siamo contenti perché non era semplice".



"Abbiamo vinto la Supercoppa, per ora siamo gli unici in Italia ad aver vinto un trofeo, siamo quarti in Serie A e saremmo in Champions e ai quarti di finale di Europa League., qui in questo stadio nemmeno in campionato. Sorteggio ai quarti? Ora sono tutte squadre forti, non saprei"."Luis Alberto ha grandissima qualità, Felipe Anderson e Immobile erano i primi a pressare. Con questo spirito possiamo andare lontano. Immobile non ha segnato? Ciro poteva segnare anche stasera, per una volta che non l’ha fatto lui ci hanno pensato gli altri. Non ha segnato, vero, ma si è sacrificato. Ciro e Felipe sono stati bravi a non farci prendere gol. A Immobile stasera ho fatto tanti complimenti.