Lazio, Inzaghi: "Supercoppa europea con la Roma? Meraviglioso"

Con l'impresa della Roma ancora negli occhi, Simone Inzaghi si presenta alla conferenza stampa della vigilia del ritorno dei quarti di Europa League contro il Salisburgo con un unico diktat per i suoi giocatori dopo il 4-2 dell'Olimpico, non sottovalutate l'impegno: "Sicuramente sarà un match da prendere con le molle - ha detto il tecnico biancoceleste - una partita difficile da affrontare perché il Salisburgo è un'ottima squadra, ce la metterà tutta per metterci in difficoltà e ribaltare il risultato".

"La vittoria di Udine ci ha fatto bene - continua Inzaghi - ci siamo preparati al meglio in questi tre giorni per farci trovare pronti a questa gara. All'andata abbiamo interpretato bene la sfida, dovremo fare la stessa cosa al ritorno puntando anche sulla spinta dei nostri tifosi che sono sicuro si faranno sentire. Formazione? Ho convocato 20 giocatori e sono tutti a disposizione, posso dire al momento con certezza che Radu e Parolo giocheranno dal primo minuto. Sceglierò la formazione senza pensare al derby, Immobile? Non so se riposerà, viene da tante partite e valuterò tra oggi e domani".

"Fisicamente non siamo stanchi, i dati sono ottimi - spiega il tecnico - Potrebbe esserci un po’ di stanchezza mentale, ma abbiamo obiettivi importanti e li vediamo davanti a noi. Possiamo centrare una semifinale importantissima per noi. Affronteremo una squadra molto preparata, guidata da un allenatore che sa il fatto suo. Servirà una prestazione intensa, lo stadio sarà molto caldo".

"La Supercoppa europea tra noi e la Roma sarebbe una cosa meravigliosa - conclude Inzaghi ai microfoni di Sky - I giallorossi sono già in semifinale, noi vogliamo centrarla con tutte le nostre forze. Siamo a novanta minuti dal prossimo turno e ce la metteremo tutta. Complimenti alla Roma, ieri sono stati bravissimi e questo testimonia che in Coppa devi far bene in 180 minuti. Speriamo che possa succedere anche alla Juventus, è una squadra forte e può passare il turno".