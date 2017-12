Lazio, Inzaghi: "Sono successe cose fuori dal mondo, siamo uniti contro tutto e tutti"

Vigilia di Coppa Italia per la Lazio che giovedì all'Olimpico affronta il Cittadella negli ottavi di finale. Impossibile però per Inzaghi non tornare sugli episodi arbitrali della sfida di campionato con il Torino: "Ho parlato tanto con la squadra ieri. Gli ho detto che dobbiamo guardare avanti. I fatti accaduti sono fuori dal mondo, spero che chi di dovere prenda i giusti provvedimenti. Io ho l'obbligo di mettere in campo la formazione migliore, penserò solo al campo. Sono orgoglioso e fiero di come i ragazzi hanno reagito, poteva andare molto peggio. Da oggi non parlerò più di cose del genere, poi sono altri che dovrebbero farsi sentire. Probabilmente pagherà le conseguenze solo Immobile: i calciatori non si sono scomposti più di tanto".



"Ciro domenica aveva fatto la partita che doveva fare. Avrebbe dovuto stare più attento, c'erano già stati dei problemi con Burdisso ai tempi del Genoa. Penso - prosegue Inzaghi - che la cosa migliore sarebbe stata un'ammonizione a testa, si sarebbe risolto il problema senza danni. Le dichiarazioni di Burdisso (Il difesnore ha smentito il ds Tare e Parolo sottolineando di non aver mai detto all'arbitro Giacomelli di non essere stato toccato da Immobile ndr)? Sono cose che capitano. Burdisso è talmente un giocatore forte in campo, magari come certe volte accade, si è lasciato andare".



Ai suoi Inzaghi indica la strada in vista del match con la squadra di Venturato: "Adesso dobbiamo cercare di trasformare questa grande ingiustizia subita in ferocia. Sfogare tutto quello che c'è successo in campo, contro il Cittadella ci saranno delle insidie. Squadra organizzata che gioca bene a calcio, è una partita-trappola. Dovremo essere bravi a lasciarci tutto alle spalle, con il lavoro di questi cinque mesi e l'aiuto di tutti i tifosi, che ci sono sempre stati vicini. È bello vedere un ambiente Lazio così unito contro tutto e tutti".