Lazio, Inzaghi: "Sarri ha parlato di Ghoulam e noi..."

Simone Inzaghi non ha alcuna intenzione di accontentarsi. La sua Lazio continua a vincere, anche senza Immobile, anche quando basta un pareggio. Magari su autogol e senza brillare, ma i biancocelesti portano a casa l'en-plein in Europa, 4 vittorie su 4 come a nessuno è riuscito nella competizione.



"Abbiamo fatto un’impresa - spiega Inzaghi -, siamo gli unici ad aver vinto tutte e 4 le partite. Ambizioni? La squadra migliore d’Italia è la Juventus e se la batti due volte non può essere un caso. Ce la siamo giocata col Napoli: ho sentito Sarri dire che ha avuto problemi con l’infortunio di Ghoulam nella partita col Manchester City, contro di loro noi ne abbiamo avuti 3 prima dell'intervallo, si sono fatti male Basta, Bastos e De Vrij".



"Con la rosa siamo meno profondi di Juventus, Napoli, Inter, Roma e forse pure Milan, ma con l’impegno e la dedizione questi ragazzi se la possono giocare con tutti. Mancano due mesi a gennaio, vedremo come sarà la condizione dei giocatori. Bisogna fare i complimenti al gruppo, ci siamo superati andando oltre le più rosee aspettative"



Sulla partita col Nizza ecco l'analisi del tecnico: "Non lo sottovaluterei, dal campo mi ha colpito: è una squadra fisica e di qualità, hanno giocatori esperti che lo scorso anno hanno fatto un bel campionato. Nel primo tempo abbiamo sbagliato più volte l’ultimo passaggio, ma in Europa non ti regala niente nessuno".