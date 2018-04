Lazio, Inzaghi: "Pagherò la cena". Parolo: "Io dopo CR7 e Ramsey"

Quinto su quinto. Se a qualcuno mancava questa terminologia tecnica, Parolo e Inzaghi l'hanno spiegata benissimo. È il gol dell'1-0 segnato dalla Lazio con Lulic, esterno di sinistra del centrocampo a cinque, su assist del suo opposto, il terzino destro Basta. "Il mister ci deve una cena", ha detto subito il centrocampista. E il tecnico, che oggi festeggiava i 42 anni, conferma: "L'ho detto a fine partita: quando troveremo il tempo, pagherò la cena. Abbiamo fatto 106 gol e non era mai successo di far gol quinto su quinto. Dobbiamo solo trovare la data".



L'euforia dopo il 4-1 al Salisburgo è naturale: "Dovevamo e potevamo fare un gol in più - spiega Inzaghi -, ma non dimentichiamo che il Salisburgo su 46 partite finora ne aveva persa una soltanto. I nostri tifosi sono stati meravigliosi, ci hanno permesso di ribaltare il risultato e non era semplice dopo il rigore che ci hanno fischiato e che non c'era. Al ritorno la partita sarà da affrontare nel modo giusto".



"Radu e Lulic avevano tre allenamenti nelle gambe, ma tra i cambi che ho fatto e la grande disponibilità di chi non gioca dall'inizio, siamo riusciti a fare questa partita. L'avevo chiesto alla squadra: ai sedicesimi e agli ottavi avevamo regalato due partite agli avversari, stavolta è andata diversamente. Ma il Salisburgo in casa è più forte, anche se in trasferta finora avevano fatto ottime gare".



Anche il gol di Parolo, quello del temporaneo 2-1, è stato speciale, segnato di tacco: "Il mio è stato un colpo di intelligenza, che poi è la mia qualità, più che estetico: potevo colpirla solo in quel modo per segnare e l'ho fatto. Diciamo così: primo Cristiano Ronaldo, secondo Ramsey (anche lui a segno di tacco nella notte di Europa League) e terzo Parolo".