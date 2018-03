Lazio, Inzaghi: "Meritavamo la finale, bravo Donnarumma"

Simone Inzaghi fa i complimenti alla Lazio ma recrimina: "Il Milan ha fatto due ottime gare ma nell'arco delle due sfide avremmo meritato di giocare la finale, nei 120 minuti abbiamo fatto la partita ma senza trovare il gol, ci è mancata la finalizzazione: il calcio va così, è anche vero che abbiamo trovato di fronte un grande portiere come Donnarumma. Abbiamo battuto 11 calcio d'angolo contro due, dovevamo riempire meglio l'area" le parole alla Rai.



Il tecnico, comunque, vuole ripartire subito: "Ho fatto i complimenti ai ragazzi, usciamo dalla coppa Italia a testa alta. Già da domani dovremo essere bravi a non pensare a questa sconfitta, ci credevamo e siamo caduti su qualche dettaglio ma sono orgoglioso di allenare un gruppo così". Ora testa alla Juventus: "Avrei preferito avere qualche giorno in più per riposare ma dobbiamo rispettare la gara importante che aspetta i bianconeri".