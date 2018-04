Lazio, Inzaghi: "Meritavamo di più, siamo anche sfortunati"

Simone Inzaghi deluso dopo il 2-2 casalingo con la Dinamo Kiev: "Avremmo meritato di più ma in questo periodo quello che facciamo non basta per vincere le partite. Questo è un momento dove la fortuna non gira, dovremo fare di più già a partire dalle prossime partite". Il tecnico della Lazio trova le pecche della sua squadra: "Nel primo tempo siamo stati corti senza concedere nulla, nella ripresa abbiamo gli abbiamo lasciato più spazi: bisogna essere squadra mantenendo le distanze, dobbiamo evitare di prendere questo tipo di gol. Milinkovic-Savic? È un generoso, anche se ha sbagliato alcune scelte nel finale".



C'è anche il rammarico del palo finale di Immobile: "Che rimpianti, con il 3-2 il ritorno sarebbe stato completamente diverso". Ora la strada per i quarti è una sola: "Dovremo andare a Kiev a vincere, loro sono un'ottima squadra quindi dovremo fare una partita di livello".



Infine, sul momento di Wallace e Nani: "Il primo sta cercando di ritrovare la condizione migliore, qualche problemino fisico lo sta frenando ma presto tornerà ad aiutarci come ha fatto l'anno scorso. Sono contento anche del secondo, il suo problema è la concorrenza in attacco: mi deve mettere in difficoltà nelle scelte così come lo sta facendo Caicedo".